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Путин: заявки Украины на поставку артиллерии, скорее всего, связаны с желанием восстановить уничтоженное в ходе боев

Виктория Ивашечкина
11:21 05.06.2022
По словам президента РФ, на момент начала спецоперации в боевом составе ВСУ находилось около 515 ракетных систем.
Путин: заявки Украины на поставку артиллерии, скорее всего, связаны с желанием восстановить уничтоженное в ходе боев
© Фото: Минобороны России
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Президент России Владимир Путин заявил, что спрос Украины на поставку артиллерии, скорее всего, связан с желанием восстановить уничтоженное в ходе боев. Об этом глава РФ рассказал в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Помимо этого, комментируя решение США поставить Украине новые системы залпового огня, президент России заявил, что «там нет ничего нового». По его словам, аналогичные системы советского и российского производства уже находятся на вооружении в украинской армии.

«А есть и заявки на поставку, скажем, артиллерии - здесь примерно то же самое - судя по всему, речь идет тоже о восстановлении утраченного, уничтоженного в ходе боевых действий», - подчеркнул президент.

Путин рассказал, что на момент начала спецоперации в боевом составе украинской армии находилось около 515 ракетных систем, 380 из которых были уничтожены.

Ранее российский лидер назвал цель «возни» вокруг дополнительных поставок вооружений Украине. По его словам, это имеет только одну цель - затянуть как можно дальше вооруженный конфликт.

Несколькими днями ранее в Кремле заявили, что поставки американских вооружений Украине не пробуждают у Киева желания возобновить мирные переговоры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что США целенаправленно и старательно подливают масло в огонь.

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