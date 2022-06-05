Путин назвал цель «возни» вокруг дополнительных поставок вооружений Киеву
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин назвал цель «возни» вокруг дополнительных поставок вооружений Киеву.
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Путин назвал цель «возни» вокруг дополнительных поставок вооружений Киеву
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин назвал цель «возни» вокруг дополнительных поставок вооружений Киеву.
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