В Генпрокуратуре ДНР озвучили возможное наказание для иностранных наемников

С учетом военного времени и тяжести обвинения, иностранным наемникам может быть назначена исключительная мера наказания, отметили в ведомстве.

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Генеральная прокуратура Донецкой Народной республики передала в суд дело в отношении трех иностранных наемников, подданных Великобритании Шонна Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Марокко Саадуна Брагима, которые принимали участие в боевых действиях на Украине.

«Следствием установлено, что за материальное вознаграждение они принимали участие в вооруженной агрессии Украины против Донбасса... Уголовное дело направлено в суд и скоро состоится первое заседание... С учетом военного времени, на основании действующего закона, данным лицам может быть назначена исключительная мера наказания - смертная казнь», - заявила официальный представитель Генеральной прокуратуры ДНР Виталия Чернявская.

Ранее стало известно, что Следственный комитет Российской Федерации возбудил дела в отношении 75 наемников, участвующих в боевых действиях на Украине. По данным следствия, они прибыли из Великобритании, США, Норвегии, Канады, Грузии и других стран.

В субботу, 4 июня, в Минобороны РФ сообщили о ракетном ударе по пункту дислокации иностранных наемников в Одесской области. Кроме того, российские Вооруженные силы нанесли удар по центру артподготовки ВСУ в Сумской области, где иностранные инструкторы обучали украинских военнослужащих эксплуатации 155-мм гаубиц М777.