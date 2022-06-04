Армия МО РФ: в Одесской области ракетным ударом уничтожен пункт дислокации иностранных наемников Кроме того, ВС РФ нанесли удар по центру артподготовки ВСУ в Сумской области, где иностранные инструкторы обучали украинских военнослужащих эксплуатации 155-мм гаубиц М777. © Видео: Минобороны России © Фото: ALEXEY BYCHKOV, GlobalLookPress Читайте нас на: В Одесской области ВС РФ ракетным ударом уничтожили пункт дислокации иностранных наемников. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «В районе Дачное Одесской области в результате ракетного удара уничтожен пункт дислокации иностранных наемников», - сказал он. Кроме того, российские Вооруженные силы нанесли удар по центру артподготовки ВСУ в Сумской области, где иностранные инструкторы обучали украинских военнослужащих эксплуатации 155-мм гаубиц М777, заявил официальный представитель оборонного ведомства. Ранее МО России опубликовало кадры ударов «Аллигаторов» по опорным пунктам вооруженных сил Украины. Экипажи ударных вертолетов Ка-52 управляемыми ракетами уничтожили танк, бронетранспортер и вооружение на вражеской позиции. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика