По данным следствия, они прибыли из Великобритании, США, Норвегии, Канады, Грузии и других стран.

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Следственный комитет Российской Федерации возбудил дела в отношении 75 наемников, участвующих в боевых действиях на Украине. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин. По данным следствия, они прибыли из Великобритании, США, Норвегии, Канады, Грузии и других стран.

«Например, гражданин Грузии Мамулашвили создал на территории Украины вооруженное формирование "Грузинский национальный легион", выступил его лидером и вовлек в его деятельность в качестве наемников не менее 24 граждан Грузии. Некоторые их них также сдались и были допрошены следователями», - рассказал глава СК России в интервью RT.

Ранее сообщалось, что прошедшие боевую подготовку американцы наряду с тысячами других иностранных наемников находятся на Украине. Такие данные со ссылкой на отставных военных и сотрудников американских ЧВК приводит издание Politico.

По его информации, в Киеве в том числе действует группа Task Force Yankee, которую возглавляет гражданин США Харрисон Йозефовиц, ранее работавший полицейским в Чикаго. Он утверждает, что только в его отряде находятся более 190 добровольцев.