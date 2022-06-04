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Украинские войска, понеся критические потери в боях за Северодонецк, отступают в направлении Лисичанска

17:08 04.06.2022
Киевские власти, понимая невозможность дальнейшего сопротивления и удержания промзоны в Северодонецке, отдали приказ заминировать емкости с химикатами на предприятии «Азот».
Украинские войска, понеся критические потери в боях за Северодонецк, отступают в направлении Лисичанска
© Фото: Rick Mave, Keystone Press Agency, globallookpress
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Подразделения вооруженных сил Украины после того, как понесли большие потери в боях за Северодонецк, начали отступать в направлении Лисичанска. Такое заявление сделал начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Подразделения ВСУ, понеся критические потери (в ряде подразделений – до 90 %) в ходе боев за Северодонецк, отступают в направлении Лисичанска», - сказал он.

Кроме того, по его словам, Киев, понимая невозможность дальнейшего сопротивления и удержания промзоны в Северодонецке, отдал приказ заминировать емкости с химикатами на предприятии «Азот». 

Ранее местные жители рассказали, что до того, как в Северодонецк вошли российские военнослужащие и бойцы Народной милиции ЛНР, они чувствовали себя заложниками. Жители поделились с корреспондентом «Звезды» эмоциями, которые они испытали после освобождения города от украинских националистов.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите населения народных республик Донбасса. В Кремле подчеркнули, что в отношении действий РФ не может использоваться формулировка «оккупация» Украины, так как ВС РФ проводят военную операцию с целью демилитаризовать и денацифицировать страну.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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