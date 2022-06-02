В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Плакали от радости»: жители Северодонецка поделились эмоциями после освобождения города

Валентин Гвоздев
05:24 02.06.2022
Бойцы Росгвардии и Народной милиции составляют списки жителей, чтобы спланировать гуманитарные акции.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

До прихода в Северодонецк российских войск и Народной милиции Луганской народной республики местные жители чувствовали себя заложниками. Об этом они сами рассказывают съемочной группе телеканала «Звезда».

По словам местной жительницы Валентины, бомбежка города началась задолго до прихода российских войск. Украинские бойцы грабили магазины, а военную технику устанавливали на территории школ. О своих задачах местным жителям рассказывали честно.

«У нас там есть магазин "Бриз" в новом районе и они (украинские военнослужащие. - Прим.ред.) пришли водку брать. Девочка-продавец говорит: "вы же пришли наши защитники?". А они: "мы пришли вас сюда палить"», - рассказывает женщина.

По словам жительницы Северодонецка Светланы, узнав, что в город вошла Народная милиция ЛНР, люди плакали от радости.

«Мы плакали от радости, когда пришли к нам в подвал... Они зашли, мы их, конечно, сразу расцеловали, обняли, я думала, снится это мне», - вспоминает она.

В городе нет света и газа, но воды и еды в достатке - гуманитарной помощи хватает на всех.

«По мере возможности (помогаем. - Прим.ред.). Все, что у нас есть, мы с ними делимся: вода, продукты питания», - говорит командир отряда под позывным «Охотник».

Сколько сейчас жителей остается в городе, пока сказать невозможно. Бойцы Росгвардии и Народной милиции проверяют каждый дом, составляют списки, чтобы спланировать гуманитарные акции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:12 В стране и мире
Постпред США: Россия станет главной угрозой НАТО в новой концепции альянса
06:40 Армия
Видео
Шесть целей одновременно: командир зенитно-ракетного дивизиона о преимуществах «Фаворита»
03:44 В стране и мире
ООН сменила международное название Турции
03:03 В стране и мире
В Белом доме подтвердили проведение наступательных киберопераций против России
04:14 Армия
Видео
Под ударом «Гиацинта»: как силы ДНР «перемалывают» позиции националистов под Авдеевкой
Популярное
Видео
Корреспондент показала скифское золото из Мелитополя, которое пытались похитить по заказу из Европы
Видео
Морпехи 18-го отдельного батальона ВСУ отказались вести боевые действия из-за преступных приказов
Видео
Минобороны России: Киев пытался устроить провокацию со взрывом тел боевиков на территории «Азовстали»
Минтруд утвердил перечень факторов производства, при которых положено «молоко за вредность»
Видео
С пяти тысяч метров: кадры уничтожения вертолетами Ка-52 бронированной техники ВСУ
Видео
МО РФ сообщило о полном освобождении города Красный Лиман
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.