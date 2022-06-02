«Плакали от радости»: жители Северодонецка поделились эмоциями после освобождения города

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

До прихода в Северодонецк российских войск и Народной милиции Луганской народной республики местные жители чувствовали себя заложниками. Об этом они сами рассказывают съемочной группе телеканала «Звезда».

По словам местной жительницы Валентины, бомбежка города началась задолго до прихода российских войск. Украинские бойцы грабили магазины, а военную технику устанавливали на территории школ. О своих задачах местным жителям рассказывали честно.

«У нас там есть магазин "Бриз" в новом районе и они (украинские военнослужащие. - Прим.ред.) пришли водку брать. Девочка-продавец говорит: "вы же пришли наши защитники?". А они: "мы пришли вас сюда палить"», - рассказывает женщина.

По словам жительницы Северодонецка Светланы, узнав, что в город вошла Народная милиция ЛНР, люди плакали от радости.

«Мы плакали от радости, когда пришли к нам в подвал... Они зашли, мы их, конечно, сразу расцеловали, обняли, я думала, снится это мне», - вспоминает она.

В городе нет света и газа, но воды и еды в достатке - гуманитарной помощи хватает на всех.

«По мере возможности (помогаем. - Прим.ред.). Все, что у нас есть, мы с ними делимся: вода, продукты питания», - говорит командир отряда под позывным «Охотник».

Сколько сейчас жителей остается в городе, пока сказать невозможно. Бойцы Росгвардии и Народной милиции проверяют каждый дом, составляют списки, чтобы спланировать гуманитарные акции.