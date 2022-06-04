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Освободить землю от националистов: кадры с передовой на Авдеевском направлении

07:47 04.06.2022
На протяженности всей дороги военные НМ ДНР роют окопы, чтобы в момент обстрела в них можно было спрятаться от мин и снарядов врага.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На Донецком фронте подразделения ДНР при поддержке российских войск начали артподготовку по украинским позициям в Авдеевке - стратегическом направлении по освобождению республики от националистов. Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов побывал на передовой в сопровождении военнослужащих НМ республики.

«Я слушаю небо. Надо слушать небо постоянно. Потому что маленькое жужжание, маленький свист, значит, где-то он рядом находится», - рассказывает командир с позывным «Батя».

На самом острие. Так близко к передовой на Авдеевском направлении не был еще ни один журналист.

«Заранее по совету военных поменяли фирменную красную ветрозащиту на микрофоне на нейтральную. Чтобы не стать мишенью у снайпера», - подчеркнул корреспондент.

Первая точка - землянка в два наката. Почти как в песне. Здесь бойцы отдыхают, а после заступают на пост. Пулеметчик часами дежурит, укрытый брезентом от дождя и глаз противника.

«Противник знает, где мы находимся. Для него это не секрет. Наверное, он в заблуждении находится, сколько здесь человек», - рассказывает военнослужащий НМ ДНР с позывным «Старый».

Траншеи соединяют позиции и штаб. Рота «Бати» держит оборону под Донецком на линии более пяти километров.

По пути на всей протяженности дороги вырыты такие окопы. Они нужны для того, чтобы в случае обстрела можно было в них нырнуть и укрыться от мин и снарядов.

Эти секреты знают местные мирные жители. Как знают и то, где минные поля. Понимают, что это необходимость, которая защитит от незваных гостей. Вокруг полуразрушенная обстрелами ВСУ деревня. И никаких позиций ДНР. Но украинская армия каждый день ровняет поселок с землей артиллерийским огнем.

Ежедневная практика военных - по пути на позиции зайти в гости, спросить нужна ли помощь какая, да и просто поделиться гостинцами. У каждого жителя своя причина оставаться здесь.

«Наша задача сейчас держать оборону. Не пустить их в Донецк. Их ждет такая же участь, как на "Азовстали", а, может, и хуже. Ребята, победа будет за нами», - рассказывает боец с позывным «Плут».

Возможно, это фронтовое имя он получил потому, что уже восемь лет не дает покоя националистам. «Плут» с самого начала встал на защиту Донбасса. 

«Прямо во время съемок слышим залп «Градов» в сторону Донецка. Позже станет ясно - ВСУ вновь обстреляли город. Сначала отработал танк. Потом огонь открыл снайпер. Далее боец ДНР с ДШК подавляет точку снайпера», - подчеркнул корреспондент.

С той стороны замолчали. Так, говорят бойцы, каждый раз - ВСУ получают ответ и не решаются идти дальше.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Владислав Кустов.

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