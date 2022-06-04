ВС РФ нанесли удар по центру артподготовки ВСУ в Сумской области, где обучали эксплуатации гаубиц М777

© Видео: Минобороны России © Фото: Ilya Galakhov, Global Look Press

ВС РФ нанесли удар по центру артподготовки ВСУ в Сумской области, где проходило обучение эксплуатации гаубиц М777. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что по центру артиллерийской подготовки в районе Стецковки нанесли удар высокоточными ракетами воздушного базирования.

«В данном центре прибывшими иностранными инструкторами осуществлялось практическое обучение украинских военнослужащих эксплуатации и управлению огнем 155-миллиметровых гаубиц М777», - сказал Конашенков.

По данным российского оборонного ведомства, в общей сложности с начала спецоперации на Украине были уничтожены 187 самолетов, 129 вертолетов, 1104 беспилотника, 328 ЗРК, 3 406 танков и других боевых бронемашин, 466 установок РСЗО, 1 769 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3 405 единиц военной автоспецтехники.

Ранее в МО России заявили, что с начала мая фактически иссяк приток иностранных наемников на Украину. При этом большая часть наемников, отмечал Конашенков, была уничтожена в зоне боевых действий. Причина этого - их низкий уровень подготовки.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.