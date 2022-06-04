Армия Армия Армия

ВС РФ нанесли удар по центру артподготовки ВСУ в Сумской области, где обучали эксплуатации гаубиц М777

11:46 04.06.2022
В данном центре прибывшими иностранными инструкторами осуществлялось практическое обучение украинских военнослужащих эксплуатации и управлению огнем 155-мм гаубиц М777.
© Видео: Минобороны России © Фото: Ilya Galakhov, Global Look Press
Читайте нас на:

ВС РФ нанесли удар по центру артподготовки ВСУ в Сумской области, где проходило обучение эксплуатации гаубиц М777. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что по центру артиллерийской подготовки в районе Стецковки  нанесли удар высокоточными ракетами воздушного базирования.

«В данном центре прибывшими иностранными инструкторами осуществлялось практическое обучение украинских военнослужащих эксплуатации и управлению огнем 155-миллиметровых гаубиц М777», - сказал Конашенков.

По данным российского оборонного ведомства, в общей сложности с начала спецоперации на Украине были уничтожены 187 самолетов, 129 вертолетов, 1104 беспилотника, 328 ЗРК, 3 406 танков и других боевых бронемашин, 466 установок РСЗО, 1 769 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3 405 единиц военной автоспецтехники.

Ранее в МО России заявили, что с начала мая фактически иссяк приток иностранных наемников на Украину. При этом большая часть наемников, отмечал Конашенков, была уничтожена в зоне боевых действий. Причина этого - их низкий уровень подготовки.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:49 Армия
Видео
МО РФ: в Одесской области ракетным ударом уничтожен пункт дислокации иностранных наемников
11:50 Армия
Видео
Российские средства ПВО у Одессы сбили самолет ВТА воздушных сил Украины
10:13 В стране и мире
В ДНР сообщили о гибели женщины в результате обстрела ВСУ в Петровском районе
09:30 В стране и мире
Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортах продлили до 12 июня
07:47 Армия
Видео
Освободить землю от националистов: кадры с передовой на Авдеевском направлении
Популярное
Новый владелец McDonald's рассказал о планах на открытие ресторанов сети
Видео
МО РФ: Киев снимает постановочные видео о якобы эффективном применении западного оружия
Видео
Минобороны России: с начала мая фактически иссяк приток иностранных наемников на Украину
Видео
Корреспондент показала скифское золото из Мелитополя, которое пытались похитить по заказу из Европы
Видео
Морпехи 18-го отдельного батальона ВСУ отказались вести боевые действия из-за преступных приказов
Видео
Минобороны России: Киев пытался устроить провокацию со взрывом тел боевиков на территории «Азовстали»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.