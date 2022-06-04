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Минобороны РФ показало кадры ракетных ударов «Аллигаторов» по опорным пунктам ВСУ

10:23 04.06.2022
Экипажи вертолетов управляемыми ракетами уничтожили танк, бронетранспортер и вооружение на вражеской позиции.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» по уничтожению опорных пунктов вооруженных сил Украины.

Как отметили в российской оборонном ведомстве, авиаудары по вражеским позициям наносились управляемым и неуправляемым ракетным вооружением.

Экипажам «Аллигаторов» удалось уничтожить управляемыми ракетами украинский танк, бронетранспортер и вооружение на позиции противника.

Вертолеты Ка-52 продолжают успешно выполнять боевые задачи на Украине, используя как преимущество свою скрытность и маневренность. Корреспондент «Звезды» рассказал, как знаменитые «Аллигаторы» громят ВСУ в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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