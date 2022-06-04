Армия Минобороны РФ показало кадры ракетных ударов «Аллигаторов» по опорным пунктам ВСУ Экипажи вертолетов управляемыми ракетами уничтожили танк, бронетранспортер и вооружение на вражеской позиции. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны России показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» по уничтожению опорных пунктов вооруженных сил Украины. Как отметили в российской оборонном ведомстве, авиаудары по вражеским позициям наносились управляемым и неуправляемым ракетным вооружением. Экипажам «Аллигаторов» удалось уничтожить управляемыми ракетами украинский танк, бронетранспортер и вооружение на позиции противника. Вертолеты Ка-52 продолжают успешно выполнять боевые задачи на Украине, используя как преимущество свою скрытность и маневренность. Корреспондент «Звезды» рассказал, как знаменитые «Аллигаторы» громят ВСУ в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика