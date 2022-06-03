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Вспыхнул мгновенно: что известно о крупном пожаре в московском бизнес-центре

Максим Петренко
23:40 03.06.2022
За считанные минуты пламя пошло от загоревшегося фасада и добралось до самого верха.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Причиной крупного пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» в Москве могло стать короткое замыкание из-за неправильного монтажа освещения на фасаде. Среди вероятных версий экстренные службы называют также поджог. Девятиэтажное здание вспыхнуло утром, огонь охватил тысячи квадратных метров. Из полыхающего бизнес-центра спасли 125 человек, есть пострадавшие, четверо - в больницах. Пожару присвоили наивысший, пятый ранг сложности. В тушении участвовали сотни спасателей, было задействовано несколько вертолетов.

Горящие куски обшивки летят вниз. Из здания выбегают сотрудники офисов. Примерно в половине десятого утра в бизнес-центре на западе столицы начался пожар. К тому моменту многие были уже на своих рабочих местах.

В первые минуты стали появляться кадры от очевидцев: в огне облицовка около входа. За считанные мгновения пламя пошло по зданию и добралось до самого верха. Его раздувал сильный ветер.

«Хлопок произошел. Я стояла на кухне. И пошел сразу черный дым... Очень сильно горело. Все сразу объяло. Все пошло наверх», - рассказывает очевидица.

Как говорят люди, весь фасад выгорел буквально за полчаса.

«Я когда вышел, уже горел третий этаж. Потом ураган, ветер, дождь, и это раздуло в мгновение ока. Начали отваливаться куски. Вспыхнуло все в мгновение ока», - отмечает очевидец другой очевидец.

Часть арендаторов покидали здание по эвакуационным лестницам. Но появилась информация, что внутри еще могут быть заблокированы люди. Пожару присвоили пятый, наивысший ранг сложности.

Людей с этажей, к которым из-за пламени было не подобраться, снимали с помощью пожарного крана. Так из горящего бизнес-центра спасли 13 человек. Группировкой спасателей численностью - их было больше трехсот - на  месте руководил новый глава МЧС Александр Куренков. Те, кто находился в здании, рассказывают, что сначала восприняли происходящее как учебную тревогу.

«В этот раз никто не ожидал. Сначала пожарная сигнализация  срабатывает, а сегодня наоборот - все вышли, а потом сигнализация заработала», - поясняет сотрудник офиса.

Как предполагают работники, люди могли застрять в здании, так как подумали, что тревога вновь учебная и пренебрегли безопасностью.

Внутри здания - обугленные обгоревшие стены, после тушения все залито водой. Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров. Пострадавших четверо, они госпитализированы. В их числе двое сотрудников МЧС, которые спасали людей - это старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения Максим Серегин и начальник столичного главка МЧС Сергей Желтов. Они отравились продуктами горения.

«В лечебном учреждении находится начальник главного управления. Обстановка на месте спровоцировала обширный инфаркт», - говорит заместитель министра МЧС Илья Денисов.

Сейчас Желтов в реанимации. Огонь удалось потушить через только через несколько часов. Спасатели проверили все помещения, погибших и пострадавших больше не обнаружено.

Арендаторы  и сотрудники целый день провели у здания бизнес-центра, они ждали, когда им позволят забрать вещи. В уцелевшие помещения уже к вечеру пускали группами по предъявленным документам.

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