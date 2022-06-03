У начальника московского главка МЧС произошел инфаркт при пожаре в БЦ

В ходе тушения пожара и спасения людей пострадал также старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения столичного главка МЧС Максим Серегин.

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Начальника Главного управления МЧС России по Москве Сергея Желтова доставили с места пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» в медучреждение с обширным инфарктом. Об этом рассказал журналистам замминистра МЧС Илья Денисов.

«В данный момент находится в лечебно учреждении начальник главного управления, обстановка на месте спровоцировала обширный инфаркт», - сказал он.

В ходе тушения пожара и спасения людей пострадал также старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения столичного главка МЧС Максим Серегин.

Ранее жительница Москвы Людмила, окна квартиры которой выходят на бизнес-центр, рассказала «Звезде», описала начало пожара в БЦ.