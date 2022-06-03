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The Guardian: Россия побеждает в экономической войне против Запада

Анна Касаткина
02:28 03.06.2022
Антироссийские санкции показали не тот эффект, которого от них ожидали, пишет журналист издания.
The Guardian: Россия побеждает в экономической войне против Запада
© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Россия выигрывает экономическую войну против Запада и не поддается на давление, а направленные против нее санкции показывают обратный эффект. Такое мнение в статье для The Guardian выразил финансовый журналист Ларри Эллиот.

Как уточняет автор, введенные против РФ ограничения повысили цены на нефть и газ, тем самым увеличив и доходы России от экспорта энергоресурсов: за первый квартал 2022 года она таким образом заработала втрое больше, чем за аналогичный период 2021-го. При этом, несмотря на частичное нефтяное эмбарго, страна не испытывает трудностей в поиске рынков сбыта - экспорт энергоносителей в КНР в апреле вырос более чем на 50 процентов.

Эллиот также отмечает, что рубль сохраняет сильные позиции, а запчасти и комплектующие, запрещенные к ввозу в Россию, стране смогут предоставить альтернативные поставщики.

Одновременно автор статьи обращает внимание на то, что развитые страны входят в период спада экономики и роста инфляции, увеличения количества безработных. Развивающимся же странам текущая ситуация грозит голодом и долговым кризисом.

Еще одним доказательством неэффективности санкционной политики Эллиот называет решение США поставить Украине передовые ракетные системы залпового огня. На Западе надеются, что современные технологии помогут одержать победу на поле боя, пишет автор, однако такой исход событий выглядит маловероятным.

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