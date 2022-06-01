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Байден заявил, что США предоставят Украине более современные ракеты

Анна Касаткина
04:21 01.06.2022
По словам американского лидера, это нужно для того, чтобы обеспечить стране «максимально сильную позицию» за столом переговоров.
Байден заявил, что США предоставят Украине более современные ракеты
© Фото: Samuel Corum - Pool, CNP. Consolidated News Photos, Global Look Press
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Соединенные Штаты предоставят Украине более современные ракетные системы и боеприпасы. Об этом в статье для The New York Times написал президент США Джо Байден.

Он отметил, что Штаты смогли оперативно отправить Украине значительное количество оружия. По словам Байдена, это нужно для того, чтобы обеспечить стране «максимально сильную позицию» за столом переговоров, к которым, уверен американский лидер, в конце концов придут противоборствующие стороны.

«Вот почему я решил, что мы предоставим украинцам более продвинутые ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им точнее поражать ключевые цели на поле боя», - заявил Байден.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс рассказал, что Штаты не рассматривают идею поставок Киеву реактивных систем залпового огня большой дальности для их применения за пределами территории Украины.

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