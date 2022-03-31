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В МО РФ заявили об удерживании Украиной в своих портах 68 иностранных судов

14:00 31.03.2022
В российском военном ведомстве назвали ложью заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы блокировании в украинских портах около 100 иностранных судов.
В МО РФ заявили об удерживании Украиной в своих портах 68 иностранных судов
© Фото: Louai Barakat, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Украинские власти насильно удерживают в портах городов Черноморск, Одесса, Николаев и Южный 68 судов, принадлежащих Турции, КНР, Швейцарии, Греции, Мальте, Панаме, Маршалловым островам, Сьерра-Леоне, Коморским островам, Белизу, Либерии, Каймановым островам, Дании, Сирии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«При этом Российской Федерацией ежедневно с 08.00 до 19.00 мск открывается безопасный коридор протяженностью 80 и шириной три морские мили для выхода данных судов из территориальных вод Украины в юго-западном направлении», - сказал он.

По словам Конашенкова, экипажи данных кораблей в ходе радиопереговоров заявили Минобороны, что выход иностранных судов из украинских портов запрещен властями Украины под угрозой немедленного затопления.

Генерал-майор отметил, что киевский режим создал прямую минную угрозу транспортным и грузовым судам всех причерноморских стран.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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