Армия В МО РФ заявили об удерживании Украиной в своих портах 68 иностранных судов В российском военном ведомстве назвали ложью заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы блокировании в украинских портах около 100 иностранных судов. © Фото: Louai Barakat, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Украинские власти насильно удерживают в портах городов Черноморск, Одесса, Николаев и Южный 68 судов, принадлежащих Турции, КНР, Швейцарии, Греции, Мальте, Панаме, Маршалловым островам, Сьерра-Леоне, Коморским островам, Белизу, Либерии, Каймановым островам, Дании, Сирии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «При этом Российской Федерацией ежедневно с 08.00 до 19.00 мск открывается безопасный коридор протяженностью 80 и шириной три морские мили для выхода данных судов из территориальных вод Украины в юго-западном направлении», - сказал он. По словам Конашенкова, экипажи данных кораблей в ходе радиопереговоров заявили Минобороны, что выход иностранных судов из украинских портов запрещен властями Украины под угрозой немедленного затопления. Генерал-майор отметил, что киевский режим создал прямую минную угрозу транспортным и грузовым судам всех причерноморских стран. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика