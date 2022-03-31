Армия Армия Армия

МО РФ: киевский режим своими преступными действиями создал минную угрозу судам причерноморских стран

13:59 31.03.2022
По словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, в период с 25 февраля по 4 марта остатки минно-тральных сил ВМС Украины успели выставить в акваториях Черного и Азовского морей около 420 морских якорных мин. Все они были устаревшей конструкции ЯМ-1. В Черном море было выставлено 370 мин, а в Азовском - 50.
МО РФ: киевский режим своими преступными действиями создал минную угрозу судам причерноморских стран
© Фото: Michael Dietrich, imageBROKER, Globallookpress
Читайте нас на:

В Минобороны России заявили, что киевский режим своими преступными действиями создал прямую минную угрозу судам причерноморских стран. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«В рамках гастрольного тура по парламентам западных стран в целях сбора оружия для "защиты Европы и демократии" Владимир Зеленский, выступая 30 марта перед депутатами норвежского Стортинга, обвинил Россию в якобы "минировании моря" и блокировании иностранных судов в украинских портах», - сказал Конашенков. 

Официальный представитель Минобороны России заметил, что с учетом незнания президентом Украины реальной обстановки за пределами Киева и деятельности своих же подчиненных необходимо официально сообщить, что же произошло с украинскими минами. 

По его словам, в период с 25 февраля по 4 марта остатки минно-тральных сил ВМС Украины успели выставить в акваториях Черного и Азовского морей около 420 морских якорных мин. Все они были устаревшей конструкции ЯМ-1. В Черном море было выставлено 370 мин, а в Азовском - 50.

«В результате штормовых волнений в Черном море и из-за неудовлетворительного технического состояния произошли обрывы тросов с донными якорями у порядка 10 украинских мин. С тех пор под воздействием ветра и поверхностных течений украинские мины свободно дрейфовали в западной части Черного моря в южном направлении», - отметил Конашенков. 

Он сказал, что одна мина недавно была обнаружена и нейтрализована турецкими моряками. Вторая нейтрализована уже в территориальных водах Румынии. 

«Где дрейфуют сегодня оставшиеся украинские мины, не может знать никто. Тем более руководство киевским националистическим режимом, создавшее своими преступными действиями прямую минную угрозу транспортным и грузовым судам всех причерноморских стран», - заявил Конашенков.

Официальный представитель Минобороны России прокомментировал и заявление о якобы блокировании 100 иностранных судов в украинских портах, которое сделал президент Украины Владимир Зеленский. 

«Что касается лжи Зеленского о якобы блокировании в украинских портах около 100 иностранных судов, поясняем. Украинские власти в настоящее время насильно удерживают в портах городов Черноморск, Одесса, Николаев и Южный 68 судов, принадлежащих Турции, КНР, Швейцарии, Греции, Мальте, Панаме, Маршалловым островам, Сьерра-Леоне, Коморским островам, Белизу, Либерии, Каймановым островам, Дании, Сирии», - сказал Конашенков. 

При этом, как заметил Игорь Конашенков, Россия каждый день с 8 до 19 часов по московскому времени открывает безопасный коридор 80 на три морские мили для выхода иностранных судов с территориальных вод Украины на юго-запад.

При этом экипажами иностранных судов, по словам Конашенкова, было заявлено российским военным, что украинские власти запрещают выход иностранных судов из своих портов под угрозой немедленного затопления. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:00 Армия
В МО РФ заявили об удерживании Украиной в своих портах 68 иностранных судов
13:03 Армия
Видео
МО РФ публикует кадры уничтожения опорного пункта ВСУ высокоточным оружием
13:24 Спорт
FIFA ввела русский язык в список официальных языков организации
11:51 Армия
Видео
Отличившихся в спецоперации по защите Донбасса тульских десантников наградили в Брянске
13:20 В стране и мире
Путин поручил Орешкину объяснить помощнику Шольца механизм оплаты газа за рубли
Популярное
Видео
МО РФ публикует кадры уничтожения опорного пункта ВСУ высокоточным оружием
Видео
ПВО ВКС РФ сбили 18 украинских беспилотников за сутки, включая один «Байрактар»
Видео
МО РФ опубликовало доказательства использования режимом Зеленского синагоги в Умани в военных целях
Видео
Груды бетона и обломки: опубликованы кадры с места обстрела ВСУ жилой многоэтажки в Донецке
Видео
С точностью до двух метров: как работают знаменитые «Искандеры» ВС РФ в ходе спецоперации на Украине
Видео
Дострелить до здравого смысла: чем помогают артиллеристам ЛНР агитационные снаряды
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.