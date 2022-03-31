МО РФ: киевский режим своими преступными действиями создал минную угрозу судам причерноморских стран

По словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, в период с 25 февраля по 4 марта остатки минно-тральных сил ВМС Украины успели выставить в акваториях Черного и Азовского морей около 420 морских якорных мин. Все они были устаревшей конструкции ЯМ-1. В Черном море было выставлено 370 мин, а в Азовском - 50.

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В Минобороны России заявили, что киевский режим своими преступными действиями создал прямую минную угрозу судам причерноморских стран. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В рамках гастрольного тура по парламентам западных стран в целях сбора оружия для "защиты Европы и демократии" Владимир Зеленский, выступая 30 марта перед депутатами норвежского Стортинга, обвинил Россию в якобы "минировании моря" и блокировании иностранных судов в украинских портах», - сказал Конашенков.

Официальный представитель Минобороны России заметил, что с учетом незнания президентом Украины реальной обстановки за пределами Киева и деятельности своих же подчиненных необходимо официально сообщить, что же произошло с украинскими минами.

По его словам, в период с 25 февраля по 4 марта остатки минно-тральных сил ВМС Украины успели выставить в акваториях Черного и Азовского морей около 420 морских якорных мин. Все они были устаревшей конструкции ЯМ-1. В Черном море было выставлено 370 мин, а в Азовском - 50.

«В результате штормовых волнений в Черном море и из-за неудовлетворительного технического состояния произошли обрывы тросов с донными якорями у порядка 10 украинских мин. С тех пор под воздействием ветра и поверхностных течений украинские мины свободно дрейфовали в западной части Черного моря в южном направлении», - отметил Конашенков.

Он сказал, что одна мина недавно была обнаружена и нейтрализована турецкими моряками. Вторая нейтрализована уже в территориальных водах Румынии.

«Где дрейфуют сегодня оставшиеся украинские мины, не может знать никто. Тем более руководство киевским националистическим режимом, создавшее своими преступными действиями прямую минную угрозу транспортным и грузовым судам всех причерноморских стран», - заявил Конашенков.

Официальный представитель Минобороны России прокомментировал и заявление о якобы блокировании 100 иностранных судов в украинских портах, которое сделал президент Украины Владимир Зеленский.

«Что касается лжи Зеленского о якобы блокировании в украинских портах около 100 иностранных судов, поясняем. Украинские власти в настоящее время насильно удерживают в портах городов Черноморск, Одесса, Николаев и Южный 68 судов, принадлежащих Турции, КНР, Швейцарии, Греции, Мальте, Панаме, Маршалловым островам, Сьерра-Леоне, Коморским островам, Белизу, Либерии, Каймановым островам, Дании, Сирии», - сказал Конашенков.

При этом, как заметил Игорь Конашенков, Россия каждый день с 8 до 19 часов по московскому времени открывает безопасный коридор 80 на три морские мили для выхода иностранных судов с территориальных вод Украины на юго-запад.

При этом экипажами иностранных судов, по словам Конашенкова, было заявлено российским военным, что украинские власти запрещают выход иностранных судов из своих портов под угрозой немедленного затопления.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов