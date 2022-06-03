Хакер RaHDIt заявил, что сотрудники СБУ проходили техническую подготовку на Западе

По словам источника «Звезды», присутствуют признаки того, что оборудование украинским спецслужбам поставлялось из-за границы, а именно с Запада.

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Хакер группы RaHDIt, которая ранее опубликовала данные о 700 сотрудниках СБУ, на условиях анонимности рассказал «Звезде», что с технической точки зрения были замечены следы несамостоятельности украинских спецслужб.

«Во время работы мы поняли, что, скорее всего, подготовку представители Службы безопасности Украины прошли на Западе по тем техническим моментам, которые мы не можем сейчас пока раскрыть», - сказал он.

По словам источника телеканала, явно видно, что оборудование украинским спецслужбам поставлялось из-за границы, а именно с Запада.

«Это не то оборудование, которое можно купить в открытом виде. Это оборудование, которое могут закупать только спецслужбы. Такое оборудование было поставлено в том числе и в СБУ, в Министерство обороны Украины, во все силовые структуры», - добавил хакер.

Ранее источник «Звезды» в российской хакерской группе объяснил, каким образом удается добывать данные о сотрудниках украинских спецслужб и боевиков националистических отрядов.

Хакеры RaHDIt с начала спецоперации по защите Донбасса ведут сайт «Немезида», на котором накануне появились сведения о кадровом составе украинской службы со снимками сотрудников, номерами их телефонов, домашними адресами, а также их нетрадиционными увлечениями.