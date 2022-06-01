Хакеры раскрыли имена, адреса и нетрадиционные увлечения 700 сотрудников СБУ

Хакеры с начала спецоперации по защите Донбасса ведут информационный ресурс, на котором сегодня появились сведения о кадровом составе украинской службы со снимками сотрудников.

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Российская хакерская группа RaHDIt обнародовала информацию 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Подлинность этих данных в разговоре с РИА Новости подтвердил сотрудник российских спецслужб.

Хакеры с начала спецоперации по защите Донбасса ведут информационный ресурс, на котором сегодня появились сведения о кадровом составе украинской службы со снимками сотрудников, номерами их телефонов и даже домашними адресами.

Кроме общих данных, были раскрыты некоторые нетрадиционные увлечения сотрудников спецслужб. Среди них - азартные игры, посещение свингерских вечеринок, ЛГБТ-знакомства в социальных сетях.

Ранее уволенный начальник управления СБУ по Харьковской области Роман Дудин потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского публичных извинений после того, как президент заявил о бездействии службы. По словам Дудина, обвинения со стороны высшего руководства не имеют под собой оснований, а сотрудники службы показывают самые высокие результаты.