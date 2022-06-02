Хакер RaHDIt рассказал, как удалось добыть данные о 700 сотрудниках СБУ

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Источник «Звезды» в российской хакерской группе RaHDIt рассказал, каким образом удается добывать данные о сотрудниках украинских спецслужб и боевиков националистических батальонов.

Напомним, что накануне хакеры RaHDIt опубликовали информацию о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины. Среди общих данных были обнародованы дополнительные сведения о нетрадиционных увлечениях сотрудников украинских спецслужб.

«Если же вопрос о взломе, то мы ничего не ломаем, мы пользуемся ошибками пользователей. По сути, они нам сами все дают в руки. А в случае с СБУ... Курсы компьютерной грамотности им не помешают, да и читать инструкции, которые им предписывают менять пароли», - рассказал хакер.

В RaHDIt также отметили, что в мире очень большое количество данных, поэтому скрыться от сторонних вмешательств трудно. Хакер объяснил, что какие-то данные сложно добывать, а для каких-то достаточно обогащения из разных источников.

«А еще помогает внимательность и интуиция. Если постоянно работаешь в среде разведки открытых данных, то уже имеются многие наработки как по информационным массивам, так и по алгоритмам - что и где посмотреть, в какой комбинации проверять, чтобы с большей вероятностью получить нужные сведения», - добавил источник.

Хакеры с начала специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик ведут сайт «Немезида», на котором накануне появились сведения о кадровом составе украинской службы со снимками сотрудников, номерами их телефонов и даже домашними адресами.