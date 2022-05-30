Волына рассказал о последних днях осады «Азовстали»

Со слов Сергея Волынского, оказавшиеся в окружении боевики нацбатов и бойцы ВСУ остались без боеприпасов, продовольствия и медикаментов.

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Бывший командир 36-й бригады украинских морпехов Сергей Волынский, известный под кличкой Волына, рассказал о последних днях осады завода «Азовсталь» в Мариуполе. С его слов, оказавшиеся в окружении бойцы ВСУ и боевики нацбатальонов оказались в сложной ситуации, когда не хватало боеприпасов, воды и медикаментов.

«Оставалось немного боеприпасов, были сложности с водой и продовольствием, техникой. Моральное состояние солдат было плохим, много раненых и погибших. Российская Федерация имела превосходство в авиации, артиллерии, бронетехнике, танках, живой силе. Мы находились в полном окружении, в этом была проблема», - рассказал Волынский.

Сергей Волынский приобрел известность после своих попыток выйти на связь с мировыми лидерами прямо из подземелий «Азовстали». Ранее он рассказал о хаосе в боевом управлении подразделения во время попытки прорыва части украинских морпехов из Мариуполя.