СК РФ показал видео с подозреваемым в убийстве мужчины в Москве

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

© Видео: СК РФ © Фото: Aleksander Polyakov, GlobalLookPress

Подозреваемого в убийстве мужчины в центре Москвы доставили в Главное Следственное Управление столицы. Кадры с задержанным распространил Следственный Комитет РФ. На видео мужчина, прикованный наручниками к сотруднику полиции выходит из служебного автомобиля, после чего его заводят в кабинет к следователю.

Известно, что это молодой человек 1998 года рождения. По версии следствия, накануне вечером он выстрелил мужчине в спину. Трагедия произошла на Комсомольском проспекте.

По факту случившегося правоохранительные органы возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». Позже в СМИ появилась информация, что убитый разыскивался армянской полицией.