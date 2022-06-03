Задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена в Москве

В столичной прокуратуре также подтвердили данную информацию.

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Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве мужчины в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления, совершенного 2 июня на Комсомольском проспекте», - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Утверждается, что в прокуратуре Москвы также подтвердили данную информацию.

«Задержан молодой человек 1998 г. р., подозреваемый в убийстве мужчины в центре Москвы», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что в ночь со 2 на 3 июня на Комсомольском проспекте в Москве произошло убийство. Неизвестный выстрелил мужчине в спину из огнестрельного оружия. Жертва скончалась от полученных ранений.

Также в прокуратуре Москвы сообщили, что в связи со случившимся было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Позже в СМИ появилась информация о том, что человек, который ночью был убит на Комсомольском проспекте, ранее состоял в розыске со стороны полиции Армении.

Утверждалось, что мужчину звали Оганес К., и он разыскивался армянской полицией по статье о подготовке убийства в корыстных целях.