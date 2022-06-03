Стали известны подробности убийства бизнесмена в центре Москвы

Убийство на Комсомольском проспекте произошло в ночь на 3 июня. Неизвестный выстрелил мужчине в спину из огнестрельного оружия. По версии СМИ, убийство могло быть заказным.

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Человек, который ночью был убит на Комсомольском проспекте в Москве, ранее состоял в розыске со стороны полиции Армении. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

По данным источника агентства, мужчину звали Оганес К., и он разыскивался армянской полицией по статье о подготовке убийства в корыстных целях.

«Его разыскивала полиция Армении по второй части статьи 35-104», - сообщил источник издания.

Убийство на Комсомольском проспекте произошло в ночь на 3 июня. Неизвестный выстрелил мужчине в спину из огнестрельного оружия, а затем, как сообщается, совершил контрольный выстрел. Жертва скончалась от полученных ранений. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ – «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Неизвестно, что именно стало причиной преступления. По информации ряда СМИ, убийство могло быть заказным. Предположительно, убитый был бизнесменом, и нападение могло быть связано с его профессиональной деятельностью.