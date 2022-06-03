В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Стали известны подробности убийства бизнесмена в центре Москвы

Вадим Синицын
02:43 03.06.2022
Убийство на Комсомольском проспекте произошло в ночь на 3 июня. Неизвестный выстрелил мужчине в спину из огнестрельного оружия. По версии СМИ, убийство могло быть заказным.
Стали известны подробности убийства бизнесмена в центре Москвы
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
Читайте нас на:

Человек, который ночью был убит на Комсомольском проспекте в Москве, ранее состоял в розыске со стороны полиции Армении. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

По данным источника агентства, мужчину звали Оганес К., и он разыскивался армянской полицией по статье о подготовке убийства в корыстных целях.

«Его разыскивала полиция Армении по второй части статьи 35-104», - сообщил источник издания.

Убийство на Комсомольском проспекте произошло в ночь на 3 июня. Неизвестный выстрелил мужчине в спину из огнестрельного оружия, а затем, как сообщается, совершил контрольный выстрел. Жертва скончалась от полученных ранений. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ – «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Неизвестно, что именно стало причиной преступления. По информации ряда СМИ, убийство могло быть заказным. Предположительно, убитый был бизнесменом, и нападение могло быть связано с его профессиональной деятельностью.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:28 В стране и мире
The Guardian: Россия побеждает в экономической войне против Запада
01:40 В стране и мире
Конгресс США потребовал отчета за выделенные Украине миллиарды долларов
00:07 В стране и мире
В НМ ЛНР рассказали о захваченных националистами мирных жителях на заводе «Азот»
22:29 В стране и мире
Видео
Орешкин рассказал, как России намерена бороться с продовольственным кризисом в мире
22:25 Армия
МО РФ: националисты не выпускают мирных жителей Зеленодольска в Херсонскую область
Популярное
Видео
Минобороны России: с начала мая фактически иссяк приток иностранных наемников на Украину
Видео
Корреспондент показала скифское золото из Мелитополя, которое пытались похитить по заказу из Европы
Видео
Морпехи 18-го отдельного батальона ВСУ отказались вести боевые действия из-за преступных приказов
Видео
Минобороны России: Киев пытался устроить провокацию со взрывом тел боевиков на территории «Азовстали»
Минтруд утвердил перечень факторов производства, при которых положено «молоко за вредность»
Видео
С пяти тысяч метров: кадры уничтожения вертолетами Ка-52 бронированной техники ВСУ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.