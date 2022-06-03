Грузовой космический корабль «Прогресс МС-20» пристыковался к МКС

В космос корабль был выведен ракетой-носителем «Союз-2.1а» под названием «Донбасс».

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Грузовой космический корабль «Донбасс» пристыковался к международной космической станции.

Напомни, сегодня ракета-носитель «Союз-2.1а» под названием «Донбасс» стартовала с Байконура на МКС. По сообщению Роскосмоса, старт прошел успешно - уже в 12-46 по Москве корабль был выведен в космос.

До этого «Звезда» показывала кадры запуска ракеты космического назначения «Союз-2.1а» с космодрома Минобороны Плесецк.

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