Опубликованы кадры запуска ракеты космического назначения «Союз-2.1а» с Плесецка

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Минобороны России публикует кадры старта ракеты-носителя «Союз-2.1а» c космическим аппаратом с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Пуск осуществил боевой расчет Космических войск ВКС России сегодня, в 11.03 по столичному времени. Все предстартовые операции и старт ракеты прошли штатно.

В российском военном ведомстве уточнили, что космический аппарат был успешно выведен на целевую орбиту в расчетное время. Ему присвоен порядковый номер «Космос-2556».

«Союз-2.1а» - трехступенчатая ракета среднего класса, являющаяся модифицированным вариантом (этап модернизации - 1а) ракеты-носителя «Союз-У», эксплуатируемой с 1973 года. Предназначена для вывода на орбиту военных и гражданских спутников.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов