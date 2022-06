ОПК Борисов: Superjet New полностью из отечественных компонентов полетит в марте 2023 года Тимур Шерзад Как уточнил Юрий Борисов, весь следующий год будут интенсивно проводиться необходимые летные испытания. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Первые двадцать полностью российских пассажирских самолета «Sukhoi Superjet» выпустят к 2024 году. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов, в Комсомольске-на-Амуре он посетил цеха, где проводят испытания и окончательную сборку. В самолете заменят более 80 импортных агрегатов, практически все поставки деталей завершат к декабрю, а в следующем году начнутся испытания. «В марте следующего года должен состояться первый полет уже Superjet New. Целиком и полностью импортозамещенного. Практически весь год следующий мы интенсивно будем проводить необходимый объем летных испытаний, чтобы получить сертификат типа», - сказал Борисов. Как уточнил Юрий Борисов, получение такого сертификата - обязательное условие для организации серийного производства и для безопасности полета пассажиров. Ранее о том, что известно о новом российском самолете SSJ NEW, рассказывал корреспондент «Звезды» Денис Ивлев. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика