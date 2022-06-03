В Кремле заявили, что спецоперация на Украине будет продолжаться до достижения всех целей
Спецоперация, которую проводят ВС РФ на Украине, будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены все поставленные цели, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, от националистов удалось освободить многие населенные пункты. Он напомнил, что спецоперация проводится с целью защиты населения Донбасса.
«Обеспечена возможность людям приступить к налаживанию мирной жизни. Это работа будет продолжаться до того момента, когда все цели СВО будут достигнуты», - заявил Песков.
Ранее в Минобороны обвинили Киев в съемках постановочных видео о якобы эффективном применении западного оружия. Следующие фейковые съемки видеосюжетов запланированы на 5 и 6 июня, в них Россию обвинят в обстрелах мирных населенных пунктов.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.