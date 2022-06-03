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В Кремле заявили, что спецоперация на Украине будет продолжаться до достижения всех целей

Андрей Аркадьев
13:04 03.06.2022
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, от националистов удалось освободить многие населенные пункты.
В Кремле заявили, что спецоперация на Украине будет продолжаться до достижения всех целей
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Спецоперация, которую проводят ВС РФ на Украине, будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены все поставленные цели, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, от националистов удалось освободить многие населенные пункты. Он напомнил, что спецоперация проводится с целью защиты населения Донбасса.

«Обеспечена возможность людям приступить к налаживанию мирной жизни. Это работа будет продолжаться до того момента, когда все цели СВО будут достигнуты», - заявил Песков.

Ранее в Минобороны обвинили Киев в съемках постановочных видео о якобы эффективном применении западного оружия. Следующие фейковые съемки видеосюжетов запланированы на 5 и 6 июня, в них Россию обвинят в обстрелах мирных населенных пунктов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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