МО РФ: Киев снимает постановочные видео о якобы эффективном применении западного оружия

Следующие съемки видеосюжетов спланированы на 5 и 6 июня, отметили в российском военном ведомстве.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Минобороны России

Ролики постановочных видео

Киев при финансовой поддержке Лондона снимает ориентированные на Запад и Украину «духоподъемные» видеоролики о якобы эффективном применении западного оружия украинскими военными. Об этом на брифинге 3 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В частности, 28 мая в районе населенного пункта Мешковка Николаевской области отсняты постановочные видеоматериалы о якобы высокой "эффективности" применения украинскими националистами западного вооружения. Для придания будущей картине большего драматизма, по настоянию британских кураторов, на съемочной площадке была создана "реконструкция" никогда не существовавшего "боя" украинских нацистов с превосходящими по численности "российскими военнослужащими"», - сказал он.

По словам генерал-майора, в роли противников на этих кадрах выступают представители теробороны, надевшие красные повязки. Поскольку у украинской группировки отсутствует трофейная техника ВС РФ, «условный противник» на видео проезжает на украинских БТР и бронемашинах.

«Видеоматериалы будут посвящены постановочным свидетельствам "простых украинцев", обвиняющих Россию в якобы намеренных обстрелах мирных населенных пунктов», - добавил он.

Ранее Минобороны России показало видео боевой работы подразделений связи Южного военного округа в ходе спецоперации на Украине. Российские военные связисты обеспечивают обмен информацией между пунктами управления и подразделениями, от их работы зависит успех управления войсками.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов