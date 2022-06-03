В МО РФ заявили об уничтожении пункта управления беспилотниками ВСУ под Николаевом.

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В Минобороны России заявили об уничтожении пункта управления беспилотниками ВСУ под Николаевом, в районе населенного пункта Первомайское.

«Ракетными войсками и артиллерией поражены 26 пунктов управления, 122 артиллерийских и минометных батарей ВСУ на огневых позициях, 537 районов сосредоточения живой силы и военной техники, пять складов боеприпасов», - отметил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Он также сообщил, что с начала проведения специальной военной операции на Укераине были уничтожены: 186 самолетов, 129 вертолетов, 1087 беспилотных летательных аппаратов, 328 зенитных ракетных комплексов, 3386 танков.

Ранее Игорь Конашенков заявил, что Киев при финансовой поддержке Британии снимает ориентированные на Запад и Украину «духоподъемные» видеоролики о якобы эффективном применении западного оружия украинскими военными.

Материал подготовила Виктория Ивашечкина.