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Борисов посетил завод, где собирают самолеты Sukhoi Superjet

07:36 03.06.2022
По его словам, с 2024 года Россия выйдет на выпуск 20 собственных «суперджетов».
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российский вице-премьер Юрий Борисов в ходе рабочей поездки посетил предприятия, где собирают самолеты Sukhoi Superjet. По его словам, сейчас главной проблемой на заводах являются ускоренные темпы импортозамещения. Борисов подчеркнул, что по плану предприятия должны к декабрю «практически завершить все основные поставки вновь разработанных агрегатов и изделий».

«В марте следующего года должен состояться первый полет уже Superjet New. Целиком и полностью импортозамещенного. Практически весь год следующий мы интенсивно будем проводить необходимый объем летных испытаний, чтобы получить сертификат типа. Это обязательное условие для организации серийного производства и для безопасности полета пассажиров», - отметил вице-премьер.

Он также подчеркнул, что с 2024 года Россия выйдет на выпуск 20 самолетов.

«Вот такая ситуация в Комсомольске-на-Амуре. Завод чувствует себя прекрасно, настрой у работников боевой, программа гособоронзаказа выполняет ритмично без предпосылок к срыву», - подытожил Юрий Борисов.

Ранее вице-премьер на заседании Морской коллегии РФ в Адмиралтействе заявил, что в состав ВМФ России в 2022 году войдут 20 кораблей. В рамках гособоронзаказа в прошлом году было заложено десять кораблей и шесть судов обеспечения, а состав флота пополнился шестью боевыми кораблями, девятью боевыми катерами и 13 судами обеспечения.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов.

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