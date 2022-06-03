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«Из отечественных комплектующих»: что известно о новом российском самолете SSJ NEW

Андрей Аркадьев
Денис Ивлев
12:55 03.06.2022
SSJ NEW - новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением иностранных комплектующих российскими.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корреспондент «Звезды» Денис Ивлев побывал на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре, где производят гражданские самолеты Sukhoi Superjet New - это импортозамещенная версия Superjet 100. Он показал, как выглядит строящийся лайнер изнутри.

«Самолет будет изготовлен полностью из отечественных комплектующих. На этом этапе работ он внутри немного пустоват, но совсем скоро пройдет монтаж каркасных изделий, сделают изоляцию и протянут кабельную сеть. После к фюзеляжу приделают крылья и шасси. Главная часть - установка всех электронных систем в кабину пилота», - сказал Ивлев.

Сегодня вице-премьер Юрий Борисов с рабочим визитом посетил предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех) в Комсомольске-на-Амуре и Иркутске.

По его словам, с марта следующего года состоится первый полет Superjet NEW. Он также заверил, что с 2024 года Россия выйдет на выпуск 20 собственных «суперджетов».

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