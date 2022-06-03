ОПК Ракета-носитель «Союз-2.1а» под названием «Донбасс» стартовала с Байконура на МКС Тимур Шерзад Грузовой космический корабль доставит космонавтам топливо, воду, одежду и различное оборудование. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Ракета-носитель «Союз-2.1а» под названием «Донбасс» стартовала с Байконура на МКС. Грузовой космический корабль доставит космонавтам топливо, воду, одежду и различное оборудование. В 12-46 по московскому времени в Роскосмосе сообщили об успешном выведении ракетой «Донбасс» в космос грузового корабля «Прогресс МС-20». Также публиковались кадры запуска ракеты космического назначения «Союз-2.1а» с космодрома Минобороны Плесецк. Ранее командующий РВСН рассказал об отличиях МБР «Сармат» от ракеты «Воевода». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика