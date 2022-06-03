МО РФ показало украинское фейковое «духоподъемное» видео боя с якобы российскими военными

В предоставленном Минобороны России украинском видео видна работа съемочной группы - ее члены неспешно передвигаются по «съемочной площадке» в полный рост, что невозможно в условиях реальных боевых действий.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

В Минобороны России показали украинское фейковое «духоподъемное» видео боя с якобы российскими военными. Как заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, подобные видеосюжеты организованы киевским режимом при финансовой поддержке Британии на фоне военных провалов.

В предоставленном Минобороны России украинском видео видна работа съемочной группы - ее члены неспешно передвигаются по «съемочной площадке» в полный рост, что невозможно в условиях реальных боевых действий.

«В частности, 28 мая в районе населенного пункта МЕШКОВКА Николаевской области отсняты постановочные видеоматериалы о якобы «высокой эффективности» применения украинскими националистами западного вооружения. Для придания будущей картине большего драматизма, по настоянию британских кураторов, на съемочной площадке была создана «реконструкция» никогда не существовавшего «боя» украинских нацистов с превосходящими по числености «российскими военнослужащими», - заметил Конашенков.

Игорь Конашенков отметил, что в условиях отсутствия трофейной военной техники «условный противник» в кадре появляется на украинских БТР и бронемашинах.

По словам Конашенкова, следующие видеосюжеты украинская сторона планирует снять 5 и 6 июня. При этом новые видеоматериалы должны быть посвящены постановочным свидетельствам, в которых «простые украинцы» будут обвинять Россию в якобы намеренных обстрелах мирных жителей.

Также официальный представитель Минобороны России сообщил о результатах работы российской авиации за сутки - она уничтожила более 360 украинских националистов.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов