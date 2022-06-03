В МО РФ предупредили о запланированной Украиной съемке фейков о якобы обстрелах мирных жителей ВС РФ

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В Министерстве обороны России предупредили о запланированной Киевом съемке фейков о якобы обстрелах мирных жителей Вооруженными силами РФ.

«Видеоматериалы будут посвящены постановочным свидетельствам “простых украинцев”, обвиняющих Россию в якобы намеренных обстрелах мирных населенных пунктов», - сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что предстоящие съемки видеосюжетов запланированы на 5 и 6 июня.

Кроме того, российское оборонное ведомство предоставило полные ролики постановочных видео, подготовленных Киевом. В отснятый украинских материалах можно увидеть работу съемочной группы, члены которой спокойно передвигаются в полный рост, что невозможно представить в условиях реальных боевых действий.

На съемочной площадке украинские «режиссеры» сняли видео никогда несуществовавшего боя между украинскими националистами и военнослужащими ВС РФ.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.