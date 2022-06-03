В МО РФ предупредили о запланированной Украиной съемке фейков о якобы обстрелах мирных жителей ВС РФ
В Министерстве обороны России предупредили о запланированной Киевом съемке фейков о якобы обстрелах мирных жителей Вооруженными силами РФ.
«Видеоматериалы будут посвящены постановочным свидетельствам “простых украинцев”, обвиняющих Россию в якобы намеренных обстрелах мирных населенных пунктов», - сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он добавил, что предстоящие съемки видеосюжетов запланированы на 5 и 6 июня.
Кроме того, российское оборонное ведомство предоставило полные ролики постановочных видео, подготовленных Киевом. В отснятый украинских материалах можно увидеть работу съемочной группы, члены которой спокойно передвигаются в полный рост, что невозможно представить в условиях реальных боевых действий.
На съемочной площадке украинские «режиссеры» сняли видео никогда несуществовавшего боя между украинскими националистами и военнослужащими ВС РФ.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.