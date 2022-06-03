МО РФ показало работу связистов в ходе спецоперации на Украине

Военные связисты организуют радиоканалы, проводные линии связи, а также закрытые видеоконференции и спутниковую связь.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало видео боевой работы подразделений связи Южного военного округа в ходе спецоперации на Украине. Российские военные связисты обеспечивают обмен информацией между пунктами управления и подразделениями, от их работы зависит успех управления войсками.

«Новые образцы техники связи позволяют организовать управление подразделений по радио-видео, и закрытым каналам связи», - отметил офицер связи ВС РФ Роман.

Радиостанции разного диапазона частот и комплексные аппаратные связи позволяют в считанные минуты свернуть командный пункт и выдвинуться в новый район, обеспечивая управление подразделениями в ходе совершения марша.

«Я нахожусь в дежурном приеме. Обеспечиваю связь с вышестоящим командованием и их подчиненными. Также машина может в составе колонны обеспечивать связь с вышестоящим командованием» - сказал дежурный по связи Александр.

Военные связисты организуют радиоканалы, проводные линии связи, а также закрытые видеоконференции и спутниковую связь.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов