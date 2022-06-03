В Сети появились кадры начала пожара в БЦ «Гранд Сетунь плаза»

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В Сети появилось видео начала пожара в московском бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза». На кадрах видно, как воспламенился фасад у входа в здание.

Ранее в средствах массовой информации появилось несколько версий произошедшего. Среди них - умышленные действия, то есть поджог, а также короткое замыкание из-за некорректного монтажа фасадных систем освещения.

Ранее в экстренных службах сообщили, что из горящего здания БЦ на западе столицы удалось спасти более 120 человек. Поиск людей продолжается. На месте происшествия находится глава МЧС России Александр Куренков.