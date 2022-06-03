Людей с верхних этажей горящего БЦ в Москве пытаются спустить вниз по лестницам

ТАСС со ссылкой на источники сообщает, что в здании заблокированы около 20 человек.

© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России

МЧС опубликовало видео с места пожара в бизнес-центре Москвы. Судя по кадрам, фасад здания полностью выгорел.

ТАСС со ссылкой на источники сообщает, что в здании заблокированы около 20 человек. По неподтвержденной информации, они забрались на крышу.

Людей с верхних этажей здания, судя по видео МЧС, пытаются спустить вниз по лестнице.

Площадь пожара, предварительно, составляет 1000 квадратных метров. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. На место прибыл глава МЧС Александр Куренков.