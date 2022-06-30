Уволивший Райкина ректор ВСШИ скончался в Москве

В связи с ухудшением состояния здоровья 70-летний Анатолий Полянкин дважды за минувший месяц попадал в реанимацию.

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Обвиняемый в мошенничестве ректор Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) Анатолий Полянкин скончался в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката.

«Это случилось вчера около трех-четырех часов дня в реанимации больницы, куда он попал в тяжелой форме», - сказал юрист.

В связи с ухудшением состояния здоровья 70-летний Полянкин дважды за минувший месяц попадал в реанимацию, отметил адвокат. Точная причина смерти ректора не уточняется.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено по заявлению Константина Райкина, который обвинил Полянкина в хищении помещений его фонда, в декабре 2021 года. Он находился под домашним арестом.

В конце марта текущего года Полянкин приказал приостановить деятельность Театральной школы Константина Райкина с 1 апреля по 1 июня в связи с «ухудшением материального положения». Двенадцатого апреля Полянкин уволил Райкина, который был художественным руководителем с момента основания школы.