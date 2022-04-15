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Ректор ВШСИ Полянкин отправлен под домашний арест до 3 мая

Марина Крижановская
23:22 15.04.2022
Данная мера применена к подследственному в рамках расследуемого уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Ректор ВШСИ Полянкин отправлен под домашний арест до 3 мая
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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Бабушкинский суд города Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для ректора Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) Анатолия Полянкина. Сообщается, что данная мера применена в рамках расследуемого уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Данную информацию предоставило ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Бабушкинского суда Александру Савельеву. Срок домашнего ареста Полянкина продлится до 3 мая этого года.

«Полянкину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 мая», - приводит ее слова агентство.

Немногим ранее сообщалось, что Народный артист России Константин Райкин был уволен из ВШСИ. Факт увольнения с должности художественного руководителя Высшей школы сценических искусств он подтвердил «Звезде». Актер не сообщил подробностей своего увольнения.

Также приводилась информация, что ректор ВШСИ Анатолий Полянкин снял Константина Райкина с поста художественного руководителя института. Об этом сообщал журнал «Театр» со ссылкой на руководство Студенческого совета ВШСИ.

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