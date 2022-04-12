Константин Райкин прокомментировал свое увольнение из ВШСИ
Артист занимал должность художественного руководителя Высшей школы сценических искусств.
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Народный артист России Константин Райкин подтвердил «Звезде» информацию об увольнении с должности художественного руководителя Высшей школы сценических искусств. Актер не сообщил подробностей своего увольнения.
«Да, это правда», - сообщил артист телеканалу «Звезда».
Ранее журнал «Театр» со ссылкой на руководство Студенческого совета ВШСИ сообщил, что ректор Анатолий Полянкин снял Константина Райкина с поста художественного руководителя института. В заявлении указано, что совет считает решение «неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов».