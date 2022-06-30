Путин призвал увековечить в искусстве подвиг бойцов ВС РФ в ходе спецоперации

По мнению главы государства, ВС РФ не только защищают жителей Донбасса, но и национальные интересы своей страны.

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Президент России Владимир Путин поддержал идею увековечить в искусстве подвиги российских бойцов в ходе спецоперации на Украине. По словам главы государства, бойцы ВС РФ защищают не только жителей Донбасса, но и интересы своей страны и заслуживают того, чтобы о них писали песни и слагали стихи.

«Ребята, которые там выполняют боевые задачи, подвергают свою жизнь опасности, некоторые уходят из жизни, жертвуют собой для достижения целей спецоперации. Они защищают людей, которые живут на Донбассе, защищают интересы России, обеспечивают безопасность нашей страны. <...> Конечно, они заслуживают того, чтобы о них говорила страна, чтобы их знала страна. Я думаю, что и песни надо слагать и стихи писать и памятники им ставить, они герои», - заявил Путин.

Кроме того, Путин заявил, что цели спецоперации на Украине остаются неизменными. По его словам, может меняться лишь тактика их достижения. Российский лидер уточнил, что цели специальной военной операции - защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России - не поменялись.