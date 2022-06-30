Водителя фуры могут казнить за гибель 53 мигрантов в Техасе

По данному дела проходят еще два человека, которым грозит лишение свободы до десяти лет.

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Водителю фуры, в которой погибли 53 мигранта, грозит смертная казнь. В минюсте США уточнили, что по данному делу проходят еще два человека. Им грозит лишение свободы до десяти лет.

«Омеро Заморано обвиняется по уголовному делу по пункту обвинения в незаконной перевозке иностранцев, повлекшей смерть. Если его признают виновным, ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь», - говорится в пресс-релизе, передает РИА Новости.

Также подчеркивается, что обвинения "в сговоре с целью перевозки нелегалов, повлекшей за собой смерть" предъявлены сообщнику Заморано, Кристиану Мартинесу.

«Если Мартинеса признают виновным, ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь", — сообщается в релизе.

Напомним, брошенный грузовик с мигрантами обнаружили на проселочной дороге у железнодорожных путей в черте города Сан-Антонио вечером в понедельник, 27 июня. Внутри находились тела 46 человек, еще 16 мигрантов, в том числе четверых детей, экстренно доставили в больницу.

Как позже сообщили СМИ, это была самая крупная по количеству жертв подобная трагедия в Соединенных Штатах. Предыдущий максимум был в мае 2003 года, когда в душном прицепе погибли 19 мигрантов.

Накануне утром сообщалось, что число мигрантов, погибших от удушья в кузове трейлера, достигло 51. Позже количество скончавшихся увеличилось до 53.