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Число погибших в фуре в Техасе мигрантов достигло 51

Виктория Ивашечкина
03:32 29.06.2022
В больницах продолжают находиться 13 человек в тяжелом состоянии.
Число погибших в фуре в Техасе мигрантов достигло 51
© Фото: L_ThinkTank, Twitter
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Число мигрантов, погибших от удушья в кузове трейлера в американском штате Техас, достигло 51. В больницах продолжают находиться 13 человек в тяжелом состоянии. Об этом проинформировал мексиканский консул в Техасе Рубен Минутти.

«В основном состояние раненых тяжелое, с почечной, печеночной недостаточностью и внутренними кровотечениями. Число погибших в настоящий момент - 51 человек», - подчеркнул он в ходе пресс-конференции, которую транслировало Milenio TV

Напомним, брошенный грузовик с мигрантами обнаружили на проселочной дороге у железнодорожных путей в черте города Сан-Антонио вечером в понедельник, 27 июня. Внутри находились тела 46 человек, еще 16 мигрантов, в том числе четверых детей, экстренно доставили в больницу. У всех пострадавших была высокая температура и обезвоживание. На месте происшествия в американском штате продолжают работать экстренные службы. 

По данным СМИ, это самая крупная по количеству жертв подобная трагедия в Соединенных Штатах. Предыдущий максимум был в мае 2003 года, когда в душном прицепе погибли 19 мигрантов.

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