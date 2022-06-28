Грузовик смерти: опубликованы фото с места гибели 46 мигрантов в США
Брошенную фуру с мигрантами обнаружили в черте города Сан-Антонио вечером 27 июня.
© Фото: L_ThinkTank, Twitter
В социальных сетях появились фотографии фуры, в которой нашли 46 погибших мигрантов, пытавшихся попасть в США. На месте происшествия в американском штате Техас работают экстренные службы.
Брошенный грузовик с мигрантами обнаружили на проселочной дороге у железнодорожных путей в черте города Сан-Антонио вечером в понедельник, 27 июня. Внутри находились тела 46 человек, еще 16 мигрантов, в том числе четверых детей, экстренно доставили в больницу. У всех пострадавших была высокая температура и обезвоживание. Сейчас их жизни вне опасности.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика