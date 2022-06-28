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Грузовик смерти: опубликованы фото с места гибели 46 мигрантов в США

Анна Касаткина
10:06 28.06.2022
Брошенную фуру с мигрантами обнаружили в черте города Сан-Антонио вечером 27 июня.
Грузовик смерти: опубликованы фото с места гибели 46 мигрантов в США
© Фото: L_ThinkTank, Twitter
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В социальных сетях появились фотографии фуры, в которой нашли 46 погибших мигрантов, пытавшихся попасть в США. На месте происшествия в американском штате Техас работают экстренные службы.

Брошенный грузовик с мигрантами обнаружили на проселочной дороге у железнодорожных путей в черте города Сан-Антонио вечером в понедельник, 27 июня. Внутри находились тела 46 человек, еще 16 мигрантов, в том числе четверых детей, экстренно доставили в больницу. У всех пострадавших была высокая температура и обезвоживание. Сейчас их жизни вне опасности.

© L_ThinkTank, Twitter

В прицепе спасатели не обнаружили системы кондиционирования и воды. Отмечается, что температура воздуха в Сан-Антонио в понедельник поднималась до 38 градусов по Цельсию.

По данным СМИ, это самая крупная по количеству жертв подобная трагедия в Соединенных Штатах. Предыдущий максимум был в мае 2003 года, когда в душном прицепе погибли 19 мигрантов. Как показало расследование, температура внутри составляла почти 80 градусов по Цельсию, люди погибли от перегрева, удушья и обезвоживания.

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