Вышла посмертная песня Юрия Шатунова

Артист ушел из жизни в возрасте 48 лет в ночь на 23 июня.

© Фото: Юрий Шатунов, ВКонтакте

На YouTube выла посмертная песня бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова под названием «Каждому свое». Премьера композиции состоялась на следующий день после похорон артиста. Ролик уже собрал более 500 тысяч просмотров и более четырех тысяч комментариев.

Напомним, Юрий Шатунов ушел из жизни в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет от обширного инфаркта. Сообщалось, что 22 июня он отдыхал с друзьями в Подмосковье. Певец внезапно пожаловался на боли в сердце, после чего его отвезли в поликлинику, а затем вызвали скорую для транспортировки в больницу.

В машине скорой он пережил клиническую смерть. Уже в медучреждении врачи пытались реанимировать его, однако безуспешно.

Во вторник, 28 июня, Юрия Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Уточнялось, что часть его праха развеют в Германии над озером, где знаменитый певец любил проводить время.