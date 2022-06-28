Юрия Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище
Певец ушел из жизни в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет от обширного инфаркта.
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
Бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, часть его праха развеют в Германии над озером, где знаменитый певец любил проводить время.
В Telegram-канале Шатунова было опубликовано фото могилы артиста с крестом и его портретом.
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