В стране и мире Юрия Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище Анна Назайкина Певец ушел из жизни в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет от обширного инфаркта. © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости Читайте нас на: Бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, часть его праха развеют в Германии над озером, где знаменитый певец любил проводить время. В Telegram-канале Шатунова было опубликовано фото могилы артиста с крестом и его портретом. © Telegram, yuriyshatunov_live Открытое прощание прошло в минувшее воскресенье, 26 июня. Проститься c кумиром тогда пришли более 16 тысяч человек. Чтобы попасть на церемонию, москвичи занимали место с самого утра, из-за чего возникла огромная очередь из поклонников творчества Шатунова. Накануне, 27 июня, прошла закрытая церемония прощания с певцом. Напомним, что Шатунов ушел из жизни в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет от обширного инфаркта. 22 июня он отдыхал с друзьями в Московской области. Певец внезапно пожаловался на боли в сердце, после чего его отвезли поликлинику, а затем вызвали скорую для транспортировки в больницу. В машине скорой он пережил клиническую смерть. Уже в медучреждении врачи пытались реанимировать его, однако безуспешно. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика