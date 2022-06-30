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Тридцать лет дружбы: как прошла встреча главы МИД РФ с Лукашенко

Максим Петренко
22:46 30.06.2022
Сергей Лавров обсудил с белорусским лидером вопросы взаимодействия в сложившихся условиях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Лукашенко БелТА, РИА Новости
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В четверг глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Минск. Его визит приурочен к тридцатилетию установления дипломатических отношений между Россией и Белоруссией. В ходе него руководитель внешнеполитического ведомства встретился с Александром Лукашенко.

«Приятно встретиться с главным дипломатом мира! », - такими словами глава республики встретил российского министра.

Сергей Лавров в ответ передал приветственные слова от Владимира Путина, с которым в минувшие выходные в России президенты обговаривали вопросы безопасности. Сегодня в Минске глава МИД РФ констатировал обнадёживающий факт - ряд стран на западе начинают задумываться о будущем.

«Я думаю, что уже больше и больше появляется здравомыслящих людей, которые начинают думать что дальше, когда закончится эта ситуация, надо же думать об общеевропейском сотрудничестве. Не знаю о каком сотрудничестве идет речь, в нынешних условиях трудно себе вообразить, но о том, что безопасность выстраивать без нас с вами невозможно в Европе – это факт. И вот это начинают многие понимать», - сказал Сергей Лавров. 

Важной темой встречи стали вопросы строительства Союзного государства. Сейчас Москва и Минск реализуют 28 совместных программ во множестве сфер - от экономики до военного взаимодействия.

«Я когда-то сказал, уверен, что вы поддержите эту идею, что мы не настолько глупы чтобы кого-то инкорпорировать, как на Западе говорят, или включать в состав не то Белоруссии в России, не то России в Белоруссию. Мы достаточно умны, чтобы два независимых государства могли выстроить такую конструкцию наших отношений, что позавидуют в мире и другие. Мы к этому идем, движемся», - подчеркнул Александр Лукашенко.

В свою очередь, Сергей Лавров добавил, что в мире должны понимать тот факт, что Россия и Белоруссия продолжат защищать свои законные интересы в сфере безопасности. После этого министр встретился со своим белорусским коллегой, с которым он в очередной раз заявил, что обе страны являются стратегическими союзниками.

Завершился официальный визит Сергея Лаврова в Минск совместной пресс-конференцией с Владимиром Макеем. На ней последний констатировал, что коллективный Запад пытается опустить новый железный занавес.

«Пусть они только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен», - сделал важную ремарку Сергей Лавров.

В заключение он отметил, что Россия не уходит от диалога с Западом по вопросам безопасности. Предложения будут услышаны, но теперь наша страна будет учитывать печальный опыт невыполненных обещаний западными странами.

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