Лавров заявил, что Россия откроет консульство в Гродно

Глава МИД РФ также обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко развитие двусторонних контактов между Москвой и Минском.

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Россия откроет генконсульство в белорусском городе Гродно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Мы будем расширять наше консульское присутствие в Республике Беларусь, генеральное консульство мы откроем в Гродно», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Министр добавил, что Белоруссия будет преобразовывать отделения посольств в генеральные консульства в некоторых российских городах. Он рассказал, что обсудил с Лукашенко развитие двусторонних контактов России и Белоруссии, включая взаимное расширение консульского присутствия.

На днях Лавров в ходе пресс-конференции назвал проявлением шизофрении утверждения Запада о недопустимости переговоров РФ и Украины. До этого министр заявил, что Украина не имеет своей истории без русского народа.

Напомним, Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ подчеркнул, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.