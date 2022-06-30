Лавров попросил Европу опускать «железный занавес» осторожно и ничего себе не прищемить
«Железный занавес» со стороны Запада уже начал опускаться. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.
«Что касается "железного занавеса", то он уже опускается, процесс запущен», - сказал он.
После глава российского внешнеполитического ведомства иронично дополнил свой ответ.
«Только пусть на Западе ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить», - добавил глава МИД РФ.
Кроме того, Сергей Лавров отметил, что Россия и Белоруссия очень обеспокоены деятельностью НАТО у своих границ, особенно в Прибалтике и Польше. По словам министра, действия западных стран привели к тому, что был разрушен принцип неделимости безопасности, «громогласно объявленный на высшем уровне в ОБСЕ и предполагающий, что ни одно государство не должно укреплять свою безопасность за счет других».
Также стало известно, что Россия откроет генконсульство в белорусском городе Гродно. Лавров подчеркнул, что Белоруссия будет преобразовывать отделения посольств в генеральные консульства в некоторых российских городах. Он рассказал, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко развитие двусторонних контактов России и Белоруссии, включая взаимное расширение консульского присутствия.