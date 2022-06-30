МО РФ: ВСУ, наемники и боевики «Азова»* оборудовали позиции в домах мирных в Краматорске

При этом мирных жителей насильно удерживают в подвалах домов, прикрываясь ими как «живым щитом».

© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Украинские военные, иностранные наемники и боевики националистического батальона «Азов»* разместили снайперские точки, бронетехнику и огневые позиции минометов в жилых домах в Краматорске Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Краматорске Донецкой Народной Республики в школе № 35 (ул. Юбилейная), в частных домовладениях (ул. Актюбинская) военнослужащие ВСУ, иностранные наемники и боевики националистического формирования «Азов»* оборудовали опорные пункты, разместили снайперские точки, бронетехнику и огневые позиции минометов, при этом мирных жителей насильно удерживают в подвалах домов, прикрываясь ими как "живым щитом"», - сказал он.

Кроме того, в Минобороны России заявили, что киевский режим пытается реализовать очередную провокацию с целью обвинения Вооруженных сил РФ в якобы уничтожении в Зеленодольске Днепропетровской области объектов гражданской инфраструктуры в результате неизбирательных ударов. Сообщается, что подготовкой провокации занимаются специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ.

Ранее МО РФ опубликовало переговоры националистов, где звучит приказ «спалить Авдеевку дотла». По данным оборонного ведомства, в Краматорске и Северске ДНР, а также в Одессе боевики нацбатальонов оборудовали позиции в жилых домах, школах и детских садах, в которых были размещены бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО.

*«Азов» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела.

Материал подготовили: Максим Крюков и Николай Баранов.